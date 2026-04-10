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    Irans früherer Außenminister Charrasi bei Luftangriff getötet

    Für Sie zusammengefasst
    • Charrasi nach Luftangriff an Verletzungen gestorben
    • Leiter des Strategischen Rats als Märtyrer genannt
    • Früherer Außenminister 1997–2005 und Chameneis Berater
    Irans früherer Außenminister Charrasi bei Luftangriff getötet
    Foto: Siarhei - 356130783

    TEHERAN (dpa-AFX) - Der frühere iranische Außenminister Kamal Charrasi ist Behördenangaben zufolge nach einem Luftangriff seinen Verletzungen erlegen. Der Leiter des Strategischen Rats für Auswärtige Beziehungen sei vor einigen Tagen bei einem israelisch-amerikanischen Luftangriff verwundet worden und sei nun ein Märtyrer, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Charrasi war von 1997 bis 2005 Außenminister der Islamischen Republik. Zuletzt beriet er Medienberichten zufolge den obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei, der zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran getötet worden war./dde/DP/zb





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