'Wählt Orban'

WASHINGTON/BUDAPEST (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut in den ungarischen Wahlkampf eingemischt und Werbung für Regierungschef Viktor Orban gemacht. "GEHT RAUS UND WÄHLT VIKTOR ORBAN", schrieb Trump mit Blick auf die Wahl am Sonntag auf der Plattform Truth Social. Orban sei ein "wahrer Freund, Kämpfer und GEWINNER".

Trump, der regelmäßig andere europäische Länder kritisiert, betonte zudem: "ICH STEHE VOLL UND GANZ HINTER IHM!" In dieser Woche war bereits US-Vizepräsident JD Vance als Wahlkampfunterstützung für Orban nach Ungarn gereist.