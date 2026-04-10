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    Heereschef besucht deutsche Soldaten in Bosnien

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilität auf dem Balkan für Europas Sicherheit
    • Warnung vor Instrumentalisierung von Spannungen
    • Bundeswehr stellt 36 Männer und Frauen für Eufor Althea
    Heereschef besucht deutsche Soldaten in Bosnien
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    SARAJEVO (dpa-AFX) - Heeresinspekteur Christian Freuding hat die Bedeutung der weiteren Stabilität auf dem Balkan für die Sicherheit in Europa bekräftigt. Der Generalleutnant warnte bei einem Bosnien-Besuch davor, dass Spannungen in der Region instrumentalisiert werden könnten. "Und wir sehen ja, dass es auch andere Akteure gibt, die versuchen, Einfluss in dieser Region zu nehmen", sagte Freuding der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Bundeswehr stellt in Bosnien-Herzegowina für die dortige EU-Mission Eufor Althea 36 Männer und Frauen. Die Truppe überwacht die Einhaltung des Dayton-Friedensabkommens, mit dem im Jahr 1995 der Bosnien-Krieg beendet wurde. Im Land verteilt unterhält sie Verbindungsbüros, die in Gesprächen mit der Bevölkerung und Behörden auch ein Frühwarnsystem für den Fall neuer Spannungen ist./cn/DP/zb





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