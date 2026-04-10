METLEN Energy & Metals: Spannende Geschäftsaussichten 2025
2025 war für das Unternehmen ein Jahr starker Umsatzzuwächse, aber deutlicher Ergebnisbelastungen – begleitet von einem wichtigen Schritt an die Londoner Börse.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Umsatz 2025: 7.107 Mio. € (+25 % gegenüber 2024).
- EBITDA 2025: 753 Mio. € (−30 %), Rückgang vor allem durch Verluste im Bereich M Power Projects (u. a. Protos-Projekt).
- Jahresüberschuss nach Minderheiten: 314 Mio. € (−49 %); Ergebnis je Aktie (EPS) 2,20 € (−51 %).
- Vorgeschlagene Dividende: 1,00 € pro Aktie.
- Im August 2025 an der London Stock Exchange zugelassen und in den FTSE 100 sowie den MSCI UK Index aufgenommen (wichtiger Meilenstein).
- Bereinigte Nettoverschuldung: 2,10 Mrd. €; Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA: 3,1.
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