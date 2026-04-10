Stabilisierung bei kaum veränderten Ölpreisen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag vom Vortag dürfte es am europäischen Aktienmarkt am Freitag wieder etwas aufwärtsgehen. Der Broker IG taxierte den Dax rund drei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 23.895 Punkte.

Trotz fragiler Waffenruhe im Nahen Osten kommt bislang kein neuer Druck durch die Ölpreise auf, die aktuell der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt sind. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bleibt klar unter 100 Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe sogar fast auf 90 Dollar gesunken war. Am Morgen mussten rund 96 Dollar bezahlt werden.