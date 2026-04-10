Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln
- Ufo bestätigt bundesweiten Streik des Kabinenpersonals
- Zahlreiche Flugausfälle in Düsseldorf und Köln/Bonn
- Arbeitsniederlegung der Flugbegleiter bis 22 Uhr
DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Auch in Nordrhein-Westfalen hat um Mitternacht bei der Lufthansa ein Streik des Kabinenpersonals begonnen. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Ufo bestätigte den Auftakt des bundesweiten Streiks in der Nacht. Betroffen sind dabei auch die beiden größten Flughafen Nordrhein-Westfalens - Düsseldorf und Köln/Bonn.
Am Düsseldorfer Flughafen wurden laut der Webseite des Airports jeweils 13 Abflüge und Ankünfte annulliert - acht Flüge nach beziehungsweise aus München und fünf Flüge nach beziehungsweise aus Frankfurt. Derweil fallen in Köln/Bonn nach Angaben auf der Flughafen-Webseite jeweils drei Verbindungen von und nach München aus.
Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, ihre Arbeit bis 22.00 Uhr ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Streiks von Pilotinnen und Piloten in diesem Jahr der bereits dritte große Ausstand bei Deutschlands größter Fluggesellschaft./bct/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 7,884 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,90 %/+14,16 % bedeutet.
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.