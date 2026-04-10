Kabinenpersonal der Lufthansa streikt in Düsseldorf und Köln

Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, ihre Arbeit bis 22.00 Uhr ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Streiks von Pilotinnen und Piloten in diesem Jahr der bereits dritte große Ausstand bei Deutschlands größter Fluggesellschaft./bct/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 7,884 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,90 %/+14,16 % bedeutet.