Flüge am BER gestrichen

Aufgerufen zu dem Ausstand hat die Gewerkschaft Ufo. Der Arbeitskampf der Flugbegleiter der Lufthansa läuft seit Mitternacht und soll bis 22.00 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft mitteilte. "Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es. Das sind die Drehkreuze der Lufthansa, zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle.

BERLIN (dpa-AFX) - Aufgrund des Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa fallen auch Flüge am Hauptstadtflughafen BER aus. Betroffen sind innerdeutsche Verbindungen von und nach Frankfurt und München, wie aus der Fluginformation auf der Internetseite des BER hervorgeht. Gestrichen wurden demnach für den ganzen Tag jeweils rund 20 Starts und Landungen.

In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines.

Von der Lufthansa hieß es, der Streikaufruf treffe Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart. Tragfähige Lösungen könnten nur im Dialog gefunden werden, Streiks müssten stets das letzte Mittel bleiben. "Wir fordern die Gewerkschaft deshalb auf, die Gespräche mit uns wieder aufzunehmen. Wir sind jederzeit dazu bereit." Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein./sak/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 7,884 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -24,08 %/+13,88 % bedeutet.



