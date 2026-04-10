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    Flugbegleiter streiken

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    Keine Frankfurt- und München-Flüge

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Kabinenpersonal streikt seit Mitternacht
    • In Hamburg fielen zahlreiche Inlandsflüge aus
    • 13 Starts zu Frankfurt und 10 zu München gestrichen
    Flugbegleiter streiken - Keine Frankfurt- und München-Flüge
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HAMBURG (dpa-AFX) - Seit Mitternacht sind die Flugbegleiter der Lufthansa im Ausstand - und deshalb sind auch am Hamburger Flughafen einige Inlandsflüge ausgefallen. Die Lufthansa-Flieger nach Frankfurt und München sind wegen des Streiks des Kabinenpersonals nicht gestartet. Im Laufe des Tages werden insgesamt 13 Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie 10 Starts und Landungen von und nach München gestrichen, wie aus der Online-Auskunft des Hamburger Flughafens zu den Ankünften und Abflügen hervorgeht.

    Die Gewerkschaft Ufo hat für 00.01 Uhr bis 22.00 Uhr zum Ausstand aufgerufen. In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt. Bundesweit sind rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen.

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    In dem Konflikt geht es um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines. Mitte März hatten bereits die Lufthansa-Piloten zwei Tage lang gestreikt.

    Der erneute Streikaufruf der Gewerkschaft Ufo treffe Fluggäste inmitten des Rückreiseverkehrs zum Ende der Osterferien besonders hart, hieß es von Lufthansa. Kundinnen und Kunden würden automatisch benachrichtigt, sollte ihr Flug betroffen sein.

    Der Hamburger Flughafen empfiehlt Reisenden mit einem Lufthansa-Flug, den Status ihres Fluges direkt bei Lufthansa zu prüfen und sich bei Fragen oder im Falle von Flugänderungen an Lufthansa zu wenden./cgl/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 80,45 auf Lang & Schwarz (09. April 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,46 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -24,08 %/+13,88 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Streikankündigungen und Gegenmaßnahmen auf den Lufthansa-Kurs, eine mögliche Stilllegung von bis zu 40 Maschinen und damit verbundenes verpasstes Wachstum 2026 als fundamentale Belastung, geopolitische Risiken (Hormuz/Luftraum) mit höheren Kerosinpreisen und Kursvolatilität, Branchen‑Earnings (Delta) als Vergleichsindikator, historische Kursniveaus sowie Kapitalerhöhungs‑/Verdünnungsrisiken und Marktkapitalisierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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