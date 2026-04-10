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    Lindt beendet Rückkauf vorzeitig & startet neues Programm im Mai

    Das Unternehmen treibt seine Kapitalstruktur aktiv voran: Ein Rückkaufprogramm endet vorzeitig, ein neues Milliardenvorhaben steht bereits in den Startlöchern.

    Lindt beendet Rückkauf vorzeitig & startet neues Programm im Mai
    Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
    • Rückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen: am 2. August 2024 gestartet und am 9. April 2026 vorzeitig beendet.
    • Umfang der Rückkäufe: 601 Namenaktien und 39’420 Partizipationsscheine.
    • Rückkaufsvolumen: insgesamt CHF 499’305’010.
    • Kapitalherabsetzung beschlossen: an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 wurde die Vernichtung der bis 31. Dezember 2024 erworbenen 87 Namenaktien und 13’200 Partizipationsscheine genehmigt; weitere Vernichtungen werden an künftigen GV beantragt.
    • Neues Rückkaufprogramm: bis zu CHF 1 Milliarde, längstens drei Jahre Laufzeit, Beginn bereits im Mai 2026 (früher als ursprünglich geplant).
    • Handel: Rückkäufe (bzw. für das neue Programm) erfolgen/werden über separate Handelslinien für Namenaktien und Partizipationsscheine an der SIX Swiss Exchange.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 21.07.2026.


    Chocoladefabriken Lindt & Spruengli

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    ISIN:CH0010570759WKN:859568





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