Lindt beendet Rückkauf vorzeitig & startet neues Programm im Mai
Das Unternehmen treibt seine Kapitalstruktur aktiv voran: Ein Rückkaufprogramm endet vorzeitig, ein neues Milliardenvorhaben steht bereits in den Startlöchern.
Foto: Joaquin Corbalan - stock.adobe.com
- Rückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen: am 2. August 2024 gestartet und am 9. April 2026 vorzeitig beendet.
- Umfang der Rückkäufe: 601 Namenaktien und 39’420 Partizipationsscheine.
- Rückkaufsvolumen: insgesamt CHF 499’305’010.
- Kapitalherabsetzung beschlossen: an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. April 2025 wurde die Vernichtung der bis 31. Dezember 2024 erworbenen 87 Namenaktien und 13’200 Partizipationsscheine genehmigt; weitere Vernichtungen werden an künftigen GV beantragt.
- Neues Rückkaufprogramm: bis zu CHF 1 Milliarde, längstens drei Jahre Laufzeit, Beginn bereits im Mai 2026 (früher als ursprünglich geplant).
- Handel: Rückkäufe (bzw. für das neue Programm) erfolgen/werden über separate Handelslinien für Namenaktien und Partizipationsscheine an der SIX Swiss Exchange.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist am 21.07.2026.
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