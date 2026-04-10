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    Für 28 Millionen US-Dollar

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    Cathie Wood greift nach Kursrutsch bei Tesla zu

    Starinvestorin Cathie Wood setzt auf Teslas Schwächephase und kauft nach dem jüngsten Rückgang erneut in großem Stil Aktien des E-Autobauers.

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    Für 28 Millionen US-Dollar - Cathie Wood greift nach Kursrutsch bei Tesla zu
    Foto: Dall-E

    Cathie Wood hat den jüngsten Ausverkauf bei Tesla genutzt und ihre Wette auf den Elektroautobauer deutlich ausgebaut. Wie aus aktuellen Handelsdaten hervorgeht, kaufte die von Wood geführte Investmentgesellschaft ARK Invest in den letzten Tagen Tesla-Aktien im Gesamtwert von mehr als 28 Millionen US-Dollar.

    Insgesamt sammelte ARK Invest in diesem Zeitraum knapp 81.000 Tesla-Aktien ein. Die Käufe wurden über mehrere der wichtigsten Fonds des Hauses verteilt, darunter der ARK Innovation ETF (ARKK), der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) sowie der ARK Space & Defense Innovation ETF (ARKX). Es handelt sich um den ersten Tesla-Zukauf von ARK seit Anfang Februar.

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    Die Papiere des Unternehmens haben allein im laufenden Monat bereits 13,5 Prozent verloren und liegen seit Jahresbeginn über 23 Prozent im Minus.

    Tesla bleibt Kerninvestment bei ARK

    Ungeachtet der jüngsten Schwäche bleibt Tesla die größte Einzelposition im Flaggschiff-Fonds ARKK und machte 8,49 Prozent des Gesamtportfolios aus. Insgesamt hält ARK Invest nach aktuellen Schätzungen Tesla-Beteiligungen im Wert von mehr als 880 Millionen US-Dollar.

    Cathie Wood hatte in der Vergangenheit wiederholt betont, dass insbesondere Teslas Fortschritte im Bereich autonomes Fahren den Kern ihrer langfristigen Investmentthese bilden. ARK sieht in Robotaxis und KI-basierter Fahrzeugsoftware weiterhin erhebliches Wertsteigerungspotenzial für den Konzern.

    Analysten bleiben gespalten

    Die jüngsten Zukäufe erfolgen in einer Phase wachsender Unsicherheit rund um Tesla. Während die Wall Street die Aktie im Konsens weiterhin mit "Buy" bewertet, mehren sich vorsichtige Stimmen unter Analysten.

    Besonders skeptisch äußerte sich zuletzt JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman, der Tesla mit "Underweight" einstuft. Er verwies unter anderem auf steigende Lagerbestände und mögliche Nachfrageprobleme beim E-Auto-Hersteller.

    Blick auf Quartalszahlen am 22. April

    Im Fokus der Investoren steht nun die Vorlage der Tesla-Zahlen für das erste Quartal, die für den 22. April erwartet wird. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise zur Nachfrageentwicklung, Margenstabilität und Fortschritten bei Teslas Robotaxi-Strategie.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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