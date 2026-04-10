UBS stuft ABB LTD auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für ABB von 54 auf 69 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit einem soliden Bericht zum ersten Quartal, wie er am Donnerstagabend schrieb. Auch dürfte der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert bleiben. Die Konsenserwartungen seien derweil bereits deutlich gestiegen. Seine Prognosen passte er an die bessere Entwicklung in den Bereichen Elektrifizierung, Antriebstechnik und Automatisierung an,twa was durch den Verkauf des Robotikgeschäfts ausgeglichen werde. Vor diesem Hintergrund hob er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) von 2026 bis 2028 um durchschnittlich etwa 5 Prozent an./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 20:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 76,97EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 54
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andre Kukhnin
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
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