JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 214,8EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

