JPMORGAN stuft Sartorius Vorzuege auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 214,8EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 295
Kursziel alt: 295
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