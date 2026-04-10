Ölpreise vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran wenig verändert
- Ölpreise kaum verändert vor Verhandlungen USA und Iran
- Brentpreis klar unter 100 USD bei 96,76 Dollar
- Saudi Arabiens Kapazität um 600.000 Barrel gesunken
LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag vor Beginn der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran zur dauerhaften Beilegung des Kriegs wenig verändert gezeigt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent bleibt klar unter der Marke von 100 US-Dollar, nachdem er am Mittwoch nach Vereinbarung der Waffenruhe fast auf 90 Dollar gesunken war. Die Ölpreise sind ein wichtiger Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.
Am Morgen kostete ein Fass der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni 96,76 US-Dollar und damit 0,9 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai legte um 0,5 Prozent auf 98,37 Dollar zu.
Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab heute in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.
Dabei kritisierte US-Präsident Donald Trump die "sehr schlechte Arbeit" des Iran bei der vereinbarten Freigabe der Straße von Hormus - einer Lebensader für den Welthandel. Trump bezog sich auf Berichte, wonach das Land Gebühren von Tankern für die Durchfahrt verlange. Derweil greift Israel weiter Stellungen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon an.
Etwas belastend wirkte dabei ein Bericht, demzufolge die Produktionskapazität Saudi-Arabiens durch die jüngsten Angriffe auf Produktionsstätten, Raffinerien und Pipelines um rund 600.000 Barrel pro Tag gefallen ist. Zudem sei die Kapazität der wichtigen Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der Straße von Hormus Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, um 700.000 Barrel pro Tag zurückgegangen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf eine Quelle im Energieministerium./nas/jha/
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In Russland wird durch den Krieg immer mehr Öl-Infrastruktur immer langfristiger zerstört. Putin kann den Krieg nicht beenden, weil er die Situation der Bürger drastisch verschlechtert, aber wenig vorzuzeigen hat. Er braucht die externe Bedrohung mittlerweile für den Machterhalt. Für Russland verschlechtert jeder weitere Tag Krieg die Situation.
Politisch ist Putin komplett in Xis Hand, muss sein Öl zum Großteil deutlich reduziert an China abgeben, einfach weil er es loswerden muss. Restliche Exportkapazitäten werden immer stärker in Mitleidenschaft gezogen, weshalb der hohe Preis aktuell auch nur zu einem Bruchteil mitgenommen werden kann. Dass Trumps teilweise Lockerung der Exportverbote nicht zu merklich mehr Ölexport durch Russland führen kann, ist mit ein Grund für die konstant hohen Ölpreise.
Beim Russland-Ukraine-Konflikt mag es viele unterschiedliche Interessenlagen geben, massive Verlierer gibt es nur 2, Ukraine und Russland, wobei die Ukrainer zumindest eine Perspektive haben. Die Russen leben immer mehr in einem Nordkorea 2.0 und es ist nicht gesagt, dass das nach Putin besser wird.