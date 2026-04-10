Abverkauf dauert an

An der Börse zeigt sich die Aktie jedoch weiterhin schwach. Nachdem eine wichtige Unterstützungsmarke bei 373,00 US-Dollar unterschritten wurde, steht der Kurs wie erwartet unter Druck. Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie aktuell in Richtung eines übergeordneten Kursziels bei 292,23 US-Dollar.

Berichten zufolge befindet sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Fahrzeug soll zunächst in China produziert werden. Hintergrund ist auch, dass Firmenchef Elon Musk bereits im Jahr 2024 ein viel beachtetes Elektroauto-Projekt für rund 25.000 US-Dollar gestoppt hatte und stattdessen stärker auf die Entwicklung von Robotaxis setzte. Offiziell kommentiert hat Tesla die aktuellen Informationen bislang nicht.

Anleger, die bereits investiert sind, sichern ihre Positionen zunehmend ab, indem sie ihre Stopps nachziehen. Trotz des Abwärtstrends sind kurzfristige Gegenbewegungen möglich. So könnte der Kurs zwischenzeitlich auch wieder bis auf 359,50 US-Dollar steigen, ohne den übergeordneten Abwärtstrend zu verändern.

Zusätzlichen Druck könnten bald auch technische Indikatoren ausüben: Die gleitenden Durchschnitte (EMA 50 und EMA 200 Tag) nähern sich einem sogenannten „bärischen Schnitt“, der von vielen computergestützten Handelssystemen als Verkaufssignal gewertet wird.

Damit sich das Bild wieder deutlich aufhellt, müsste die Aktie allerdings mindestens über die Marke von 400,00 US-Dollar steigen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 292,23 US-Dollar

Kursziel : 373,00 US-Dollar

Renditechance via DY75A3 : 135 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY75A3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,56 - 5,57 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 282,757 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 282,757 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 373,00 US-Dollar Hebel: 5,33 Kurschance: + 135 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8VZ9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,91 - 5,92 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 416,6081 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 416,6081 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,98 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,03 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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