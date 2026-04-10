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    Tesla

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    Abverkauf dauert an

    Berichten zufolge befindet sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Das Fahrzeug soll zunächst in China produziert werden. Hintergrund ist auch, dass Firmenchef Elon Musk bereits im Jahr 2024 ein viel beachtetes Elektroauto-Projekt für rund 25.000 US-Dollar gestoppt hatte und stattdessen stärker auf die Entwicklung von Robotaxis setzte. Offiziell kommentiert hat Tesla die aktuellen Informationen bislang nicht.

    An der Börse zeigt sich die Aktie jedoch weiterhin schwach. Nachdem eine wichtige Unterstützungsmarke bei 373,00 US-Dollar unterschritten wurde, steht der Kurs wie erwartet unter Druck. Aus technischer Sicht bewegt sich die Aktie aktuell in Richtung eines übergeordneten Kursziels bei 292,23 US-Dollar.

    Anleger, die bereits investiert sind, sichern ihre Positionen zunehmend ab, indem sie ihre Stopps nachziehen. Trotz des Abwärtstrends sind kurzfristige Gegenbewegungen möglich. So könnte der Kurs zwischenzeitlich auch wieder bis auf 359,50 US-Dollar steigen, ohne den übergeordneten Abwärtstrend zu verändern.

    Zusätzlichen Druck könnten bald auch technische Indikatoren ausüben: Die gleitenden Durchschnitte (EMA 50 und EMA 200 Tag) nähern sich einem sogenannten „bärischen Schnitt“, der von vielen computergestützten Handelssystemen als Verkaufssignal gewertet wird.

    Damit sich das Bild wieder deutlich aufhellt, müsste die Aktie allerdings mindestens über die Marke von 400,00 US-Dollar steigen.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Buy-Limit-Order : 292,23 US-Dollar

    Kursziel : 373,00 US-Dollar

    Renditechance via DY75A3 : 135 Prozent

    Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Tesla Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 352,14 // 359,50 // 391,54 // 416,38 US-Dollar
    Unterstützungen: 325,60 // 314,60 // 297,82 // 292,23 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DY75A3 Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 5,56 - 5,57 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 282,757 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc.
    KO-Schwelle: 282,757 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,98 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 373,00 US-Dollar
    Hebel: 5,33 Kurschance: + 135 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU8VZ9 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 5,91 - 5,92 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 416,6081 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc.
    KO-Schwelle: 416,6081 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,98 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 5,03 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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