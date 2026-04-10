Salesforce
Aktie weitet Verluste aus
Firmenchef Marc Benioff äußerte sich zuletzt kritisch zu den vielen Entlassungen in der KI-Branche. Er bezeichnete diese als „faulen Ausweg“ und sieht die eigentlichen Probleme eher in zu hohen Personalkosten, wachsendem Kostendruck und steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur. Salesforce selbst verfolgt eine andere Strategie: Die Zahl der Ingenieure bleibt stabil, während der Vertrieb um fast 20 Prozent ausgebaut wird.
An der Börse konnte das die negative Entwicklung allerdings nicht aufhalten. Die Aktie bewegt sich aktuell auf eine wichtige Unterstützung bei 157,00 US-Dollar zu. Sollte diese Marke nicht halten, könnte der Kurs weiter bis auf 120,00 US-Dollar fallen. Hintergrund ist auch eine charttechnische Formation – eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Struktur –, die bereits aktiviert wurde und weiteren Druck signalisiert.
Für Anleger ergeben sich daraus zwei mögliche Strategien: Wer auf fallende Kurse setzt, könnte weiterhin auf Abwärtsbewegungen spekulieren. Gleichzeitig bieten die genannten Kursbereiche potenzielle Einstiegsmöglichkeiten – vorausgesetzt, es bilden sich Anzeichen für eine Stabilisierung oder Trendwende.
Trading-Strategie:
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LONG
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Buy-Limit-Order : 120,00 US-Dollar
Kursziel : 157,00/193,91 US-Dollar
Renditechance via DU5Q5Z : 130 Prozent
Anlagehorizont : 1 - 2 Monate
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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU5Q5Z
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|2,32 - 2,33 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|141,4356 US-Dollar
|Basiswert:
|Salesforce Inc.
|KO-Schwelle:
|141,4356 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|168,57 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|193,91 US-Dollar
|Hebel:
|6,18
|Kurschance:
|+ 130 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU9QZX
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|2,25 - 2,26 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|194,3673 US-Dollar
|Basiswert:
|Salesforce Inc.
|KO-Schwelle:
|194,3673 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|168,57 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|6,34
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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