Aktie weitet Verluste aus

An der Börse konnte das die negative Entwicklung allerdings nicht aufhalten. Die Aktie bewegt sich aktuell auf eine wichtige Unterstützung bei 157,00 US-Dollar zu. Sollte diese Marke nicht halten, könnte der Kurs weiter bis auf 120,00 US-Dollar fallen. Hintergrund ist auch eine charttechnische Formation – eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Struktur –, die bereits aktiviert wurde und weiteren Druck signalisiert.

Firmenchef Marc Benioff äußerte sich zuletzt kritisch zu den vielen Entlassungen in der KI-Branche. Er bezeichnete diese als „faulen Ausweg“ und sieht die eigentlichen Probleme eher in zu hohen Personalkosten, wachsendem Kostendruck und steigenden Ausgaben für KI-Infrastruktur. Salesforce selbst verfolgt eine andere Strategie: Die Zahl der Ingenieure bleibt stabil, während der Vertrieb um fast 20 Prozent ausgebaut wird.

Für Anleger ergeben sich daraus zwei mögliche Strategien: Wer auf fallende Kurse setzt, könnte weiterhin auf Abwärtsbewegungen spekulieren. Gleichzeitig bieten die genannten Kursbereiche potenzielle Einstiegsmöglichkeiten – vorausgesetzt, es bilden sich Anzeichen für eine Stabilisierung oder Trendwende.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 120,00 US-Dollar

Kursziel : 157,00/193,91 US-Dollar

Renditechance via DU5Q5Z : 130 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5Q5Z Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,32 - 2,33 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 141,4356 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 141,4356 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 168,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 193,91 US-Dollar Hebel: 6,18 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU9QZX Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,25 - 2,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 194,3673 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 194,3673 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 168,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,34 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.