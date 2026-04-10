Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.765,90 USD

USD

+0,11 %

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,82 % 1 Monat -8,02 % 3 Monate +3,99 % 1 Jahr +52,37 %

Der Goldpreis zeigt sich stabil bei 4.765,90. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 3.127,77USD. Heute, bei 4.765,90USD, wäre daraus ein Vermögen von 7.618,69USD geworden – ein Plus von +52,37 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Gold gemischt: Kurzfristig besteht Konsolidierungs-/Seitwärtsdruck um ca. 4,1k–4,3k USD je Unze (200‑Tagelinie bei ~4,3k). Die 14‑Tage-Entwicklung lässt keine klare Richtung erkennen. Langfristig dominiert Optimismus: Zielregionen 6k–7k USD bis 2027, doch Risiken durch Staatsverschuldung und potenzielle Goldverkäufe durch Notenbanken werden diskutiert.