Silberpreis
Silber rast nach oben – Kurs bei 75,94 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,12 % bei 75,94 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,07 %
|1 Monat
|-12,64 %
|3 Monate
|-10,04 %
|1 Jahr
|+143,79 %
Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 31,15153USD. Heute, bei 75,94USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.437,89USD geworden – ein Plus von +143,79 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Aussagen sehen Potenzial für einen Ausbruch mit Ziel um ca. 130 USD; andere warnen vor Rücksetzern, auch in Bereiche um 54–70 USD. Physische Lagerhaltung vs. Trading-Ansätze werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt keine klare Richtung; politische/ökonomische Entwicklungen bleiben zentrale Treiber.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|371,90EUR
|+0,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|131,00EUR
|0,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|270,32EUR
|+0,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|391,56EUR
|+1,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|109,12EUR
|+2,75 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|604,30EUR
|+1,65 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|389,82EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|78,89EUR
|+0,55 %
|Long
|1
|0,00
|131,50EUR
|+0,89 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,535EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.