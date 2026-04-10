Silber rast nach oben – Kurs bei 75,94 USD

+1,12 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,07 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -10,04 % 1 Jahr +143,79 %

Mit einem kräftigen Anstieg vonerreicht Silber 75,94. Händler sprechen von einer dynamischen Rally, die durch zunehmendes Kaufinteresse gestützt wird. Der Markt zeigt damit klare Stärke.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 31,15153USD. Heute, bei 75,94USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.437,89USD geworden – ein Plus von +143,79 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Technische Aussagen sehen Potenzial für einen Ausbruch mit Ziel um ca. 130 USD; andere warnen vor Rücksetzern, auch in Bereiche um 54–70 USD. Physische Lagerhaltung vs. Trading-Ansätze werden diskutiert. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt keine klare Richtung; politische/ökonomische Entwicklungen bleiben zentrale Treiber.