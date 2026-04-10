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    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei besser als am Markt erwartet ausgefallen, doch der Ausblick auf 2026 sei trüber als gedacht und lasse Herausforderungen für die Container-Reederei zum Jahresstart erahnen, schrieb Alexia Dogani in einem Kommentar vom Donnerstagabend./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 120,7EUR auf Tradegate (10. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Alexia Dogani
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 65
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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