ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro
- JPMorgan belässt Sartorius auf Overweight mit 295€
- Vosser erwartet starke Quartalszahlen am 23. April
- Einstelliges Wachstum stärkt Anlegervertrauen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 23. April mit erneut starken Ergebnissen. Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum dürfte die Aussagen vom Kapitalmarkttag bestätigen. In Verbindung mit unveränderten Jahreszielen dürfte Sartorius so das Anlegervertrauen weiter stärken, schrieb Vosser am Donnerstagabend./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 216,1 auf Tradegate (10. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,09 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +7,36 %/+36,51 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 295 Euro
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Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.