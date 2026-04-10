JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 295 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 216,1 auf Tradegate (10. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 8,09 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 269,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von +7,36 %/+36,51 % bedeutet.