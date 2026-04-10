Berenberg senkt Ziel für Kion auf 50 Euro - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 43,66 auf Tradegate (10. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +4,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,72 Mrd..

Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +13,79 %/+70,69 % bedeutet.