ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Kion auf 50 Euro - 'Hold'
- Berenberg senkt Kion-Kursziel von 56 auf 50 Euro
- Einstufung auf Hold trotz Zielsenkung belassen
- Keine Erholung der Auftragslage im ersten Quartal
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 56 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das erste Quartal sei keine Erholung der Auftragslage zu erwarten, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag nach den letzten Signalen vom Unternehmen vor dem Bericht. Auch im zweiten Quartal zeichne sich keine Besserung ab. Es sei daher zu früh für mehr Optimismus für die Aktien./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 43,66 auf Tradegate (10. April 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +4,25 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,72 Mrd..
Kion Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 64,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +13,79 %/+70,69 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 50 Euro
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Community Beiträge zu Kion Group - KGX888 - DE000KGX8881
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Der Kursanstieg in den letzten 12 Monaten war mir dann doch etwas zu üppig für diesen zyklischen Wert.