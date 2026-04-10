ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Jungheinrich auf 42 Euro - 'Buy'
- Kursziel Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt
- Berenberg belässt Einstufung weiterhin bei Buy
- Aktien nahe Zehnjahres-Bewertungstief zu günstig
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (10. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +50,32 %/+71,80 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 42 Euro