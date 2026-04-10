Berenberg senkt Ziel für Jungheinrich auf 42 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 28,08 auf Tradegate (10. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um +4,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,29 %.

Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..

Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +50,32 %/+71,80 % bedeutet.