UBS stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 116 Franken auf "Neutral" belassen. Mit seinen Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmakonzerns im ersten Quartal liegt Matthew Weston jeweils etwas über dem Konsens, wie aus seinem Ausblick vom Donnerstag hervorgeht./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:30 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 132,3EUR auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 116

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

