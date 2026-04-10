JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Chris Schott sieht für die Ziele des Pharmaherstellers Luft nach oben, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen für das erste Quartal schrieb. Treiber seien die Geschäfte mit dem Blutverdünner Eliquis und dem Impfstoff Comirnaty./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (10. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chris Schott
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chris Schott
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
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