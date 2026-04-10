JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Chris Schott sieht für die Ziele des Pharmaherstellers Luft nach oben, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf die Zahlen für das erste Quartal schrieb. Treiber seien die Geschäfte mit dem Blutverdünner Eliquis und dem Impfstoff Comirnaty./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 23,32EUR auf Tradegate (10. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

