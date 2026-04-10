BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 38 auf 39,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Quartalsbericht Anfang Mai dürfte die Aktien der Supermarktkette nicht antreiben, schrieb Matthew Clements am Donnerstagabend. Er erwartet aber leicht steigende Ergebnisschätzungen bis 2028./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 41,47EUR auf Tradegate (10. April 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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