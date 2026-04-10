JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13600 auf 13700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni gab seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 23. April am Donnerstagabend den letzten Feinschliff. Er unterstrich seinen Optimismus für die Aktien der Londoner./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 106,0EUR auf Tradegate (10. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Enrico Bolzoni

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 136

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

