JPMORGAN stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13600 auf 13700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni gab seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 23. April am Donnerstagabend den letzten Feinschliff. Er unterstrich seinen Optimismus für die Aktien der Londoner./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 106,0EUR auf Tradegate (10. April 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 136
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Enrico Bolzoni
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 136
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