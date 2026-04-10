Inflationsrate von 2,7 Prozent im März bestätigt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - lag im März 2026 bei +2,7 Prozent.



Damit stieg die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Januar 2024 (+2,9 Prozent), wie das Statistische Bundesamt am Freitag seine erste Schätzung bestätigte. Im Februar 2026 hatte sie bei +1,9 Prozent gelegen und im Januar 2026 bei +2,1 Prozent.









Die Preise für Energieprodukte insgesamt lagen im März 2026 um 7,2 Prozent höher als im März 2025. Das war der erste Anstieg der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat seit Dezember 2023. Im Februar 2026 hatte der Preisrückgang noch bei -1,9 Prozent gelegen.



Kraftstoffe verteuerten sich im März 2026 gegenüber März 2025 um 20,0 Prozent. Auch die Preise für leichtes Heizöl erhöhten sich erheblich um 44,4 Prozent. Diese deutlichen Preissprünge resultierten maßgeblich aus den Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und der dadurch ausgelösten Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt.



Trotz des Preisanstiegs beim leichten Heizöl war Haushaltsenergie insgesamt im März 2026 um 1,2 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor (Februar 2026: -3,5 Prozent). So blieben Strom (-4,5 Prozent),



Die Preise für Nahrungsmittel lagen im März 2026 um 0,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit schwächte sich der im Vormonat Februar 2026 beobachtete Preisauftrieb (+1,1 Prozent) etwas ab. Preiserhöhungen zeigten sich weiterhin vor allem bei Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Die deutlichen Preissteigerungen bei den Energieprodukten treiben die Inflation. Insbesondere Kraftstoffe und Heizöl haben sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher seit Beginn des Iran-Kriegs sprunghaft verteuert", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Gegenüber dem Vormonat Februar 2026 stiegen die Verbraucherpreise im März 2026 um 1,1 Prozent.Die Preise für Energieprodukte insgesamt lagen im März 2026 um 7,2 Prozent höher als im März 2025. Das war der erste Anstieg der Energiepreise gegenüber dem Vorjahresmonat seit Dezember 2023. Im Februar 2026 hatte der Preisrückgang noch bei -1,9 Prozent gelegen.Kraftstoffe verteuerten sich im März 2026 gegenüber März 2025 um 20,0 Prozent. Auch die Preise für leichtes Heizöl erhöhten sich erheblich um 44,4 Prozent. Diese deutlichen Preissprünge resultierten maßgeblich aus den Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und der dadurch ausgelösten Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt.Trotz des Preisanstiegs beim leichten Heizöl war Haushaltsenergie insgesamt im März 2026 um 1,2 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor (Februar 2026: -3,5 Prozent). So blieben Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich Betriebskosten (-2,9 Prozent) und Fernwärme (-1,2 Prozent) binnen Jahresfrist günstiger, was unter anderem auf die seit Jahresbeginn umgesetzten Maßnahmen der Bundesregierung (zum Beispiel reduzierte Übertragungsnetzentgelte, Abschaffung der Gasspeicherumlage) zurückzuführen ist.Die Preise für Nahrungsmittel lagen im März 2026 um 0,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit schwächte sich der im Vormonat Februar 2026 beobachtete Preisauftrieb (+1,1 Prozent) etwas ab. Preiserhöhungen zeigten sich weiterhin vor allem bei Zucker , Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,1 Prozent, darunter Schokolade: +9,6 Prozent). Auch für Obst (+4,7 Prozent), frisches Gemüse (+3,8 Prozent) sowie Fleisch und Fleischwaren (+3,6 Prozent) mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher spürbar mehr bezahlen als ein Jahr zuvor. Günstiger wurden hingegen insbesondere Speisefette und Speiseöle (-17,6 Prozent, darunter Butter: -29,1 Prozent; Olivenöl: -11,8 Prozent). Zudem verbilligten sich Molkereiprodukte (-5,4 Prozent), während Eier (+14,8 Prozent) merklich teurer wurden.