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    DAX sucht seine Richtung – Optimismus und Zurückhaltung halten sich die Waage

    Der DAX bleibt auch zum Start in den letzten Handelstag der Woche und nach der vereinbarten Waffenruhe im Nahen Osten auf Richtungssuche.

    Die Investoren in Asien ließen den heutigen Tag mit überwiegend positiven Kurstendenzen ausklingen. Der Optimismus über eine Fortsetzung der Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Herbeiführung einer Waffenruhe bestimmte das Handelsgeschehen.

    Auch an Europas Börsen zeichnet sich eine leicht freundlichere Handelseröffnung ab. Der DAX in Frankfurt tritt weiter eher auf der Stelle und die Anleger suchen nach Orientierung. Wie lange die stabile Tendenz Bestand haben wird, hängt zum einen von der Nachrichtenlage im Nahen Osten und zum anderen von den heute noch anstehenden Verbraucherpreisen aus den USA ab.

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    Die harmonisierten Verbraucherpreise für Deutschland lagen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent im Rahmen der Erwartungen. Nun muss sich zeigen, wie sich der Krieg bislang auf die Teuerung in den USA ausgewirkt hat. Auch das Konsumklima der Uni Michigan steht im Fokus. Unternehmensseitig dürften die Quartalszahlen vom Technologiekonzern TSMC für Bewegung bei den Halbleiterwerten in Europa sorgen. Diese fielen erneut sehr positiv aus und sollten die Stimmung in diesem Sektor aufhellen.

    Alles in allem aber bleibt der Iran-Krieg der entscheidende Faktor für die Entwicklung am Aktienmarkt. Solange ein Fass Öl über 100 Dollar kostet, kann noch keine Entwarnung gegeben werden. Insbesondere die deutsche Industrie und Logistikbranche leidet unter den hohen Energiepreisen und könnte nachhaltige Dämpfungseffekte erleben.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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