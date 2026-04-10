JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Mark Wilson erhöhte in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung zum jüngsten Zwischenbericht seine Schätzungen für den Gewinn und den operativen Cashflow des Ölkonzerns. Er betonte das stark gelaufene Raffinerie- und Handelsgeschäft. Allerdings sei auch die Nettoverschuldung deutlich gestiegen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 39,26EUR auf Tradegate (10. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

