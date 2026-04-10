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    Kabinen-Streik

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    In Frankfurt fallen hunderte Flüge aus

    Für Sie zusammengefasst
    • 580 von 1.053 geplanten Starts und Landungen abgesagt
    • 75 Prozent der Starts bei Lufthansa fallen aus
    • Kollegen fürchten verdichtete Einsatzzeiten im Sommer
    Kabinen-Streik - In Frankfurt fallen hunderte Flüge aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Die Zahl der geplanten Flugbewegungen in Frankfurt wurde im zweiten Satz auf berichtigt)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Streik des Lufthansa -Kabinenpersonals zeigt deutliche Wirkung. Am Frankfurter Flughafen sind nach Angaben des Betreibers Fraport für Freitag 580 von 1.350 geplanten Starts und Landungen abgesagt. Der Großteil der Streichungen entfalle auf die Lufthansa. Dort hatte um Mitternacht der Streik des Kabinenpersonals begonnen. Laut Flugplan fallen bei der größten deutschen Fluggesellschaft in Frankfurt 75 Prozent der geplanten Starts aus.

    "Die Lufthansa muss sich jetzt irgendwie bewegen", fordert der Tarifexperte der Gewerkschaft Ufo, Harry Jaeger, am Flughafen. Er hielt dem Unternehmen vor, in seinem Tarifangebot massive Gegenforderungen aufgestellt zu haben. Insbesondere sollten die monatlich möglichen Arbeitsstunden deutlich angehoben werden. Die Kolleginnen und Kollegen fürchteten, dass Lufthansa ihre Einsatzzeiten im Sommer extrem verdichten wolle.

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    Dritter Streik im laufenden Jahr

    Die rund 20.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind aufgerufen, heute bis 22.00 Uhr die Arbeit ruhen zu lassen. Es ist nach zwei Runden mit Pilotenstreiks bereits der dritte große Ausstand in diesem Jahr bei Deutschlands größter Fluggesellschaft.

    Lufthansa hat zwar Gegenmaßnahmen angekündigt, gleichzeitig aber bereits im Vorfeld Hunderte Flüge gestrichen. Neben der Kernmarke wird auch die Regionaltochter Lufthansa Cityline bestreikt. Hier verlangt Ufo bislang vergeblich einen Sozialtarifvertrag zur geplanten Auflösung des Flugbetriebs im kommenden Jahr. Für den Mittag ist noch eine Kundgebung am Flughafen München geplant./ceb/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 80,65 auf Tradegate (10. April 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,41 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -23,59 %/+14,62 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen von Streikankündigungen und Gegenmaßnahmen auf den Lufthansa-Kurs, eine mögliche Stilllegung von bis zu 40 Maschinen und damit verbundenes verpasstes Wachstum 2026 als fundamentale Belastung, geopolitische Risiken (Hormuz/Luftraum) mit höheren Kerosinpreisen und Kursvolatilität, Branchen‑Earnings (Delta) als Vergleichsindikator, historische Kursniveaus sowie Kapitalerhöhungs‑/Verdünnungsrisiken und Marktkapitalisierung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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