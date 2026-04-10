AKTIE IM FOKUS
Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup
- Adidas Aktien stiegen nach Citigroup Ausblick
- Papiere auf Tradegate bis zu 1,4 Prozent höher
- Pollard sieht Erholungspotenzial und WM als Treiber
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Freitagmorgen von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 1,4 Prozent über ihren Xetra-Vortagesschluss auf fast 139 Euro. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.
Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf 19 Prozent verloren.
Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (10. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,97 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +15,32 %/+83,78 % bedeutet.
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Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick. 13 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 206,00€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +52,42 %.
Adidas-Sprecher Oliver Brüggen zu BILD: „Der Verkaufsstart des neuen DFB-Auswärtstrikots war sehr erfolgreich. Die Nachfrage in den ersten Tagen war sogar höher als beim EM-Auswärtstrikot 2024. Zu genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“