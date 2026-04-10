Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup

Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (10. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,97 Mrd..

adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +15,32 %/+83,78 % bedeutet.