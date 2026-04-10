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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas Aktien stiegen nach Citigroup Ausblick
    • Papiere auf Tradegate bis zu 1,4 Prozent höher
    • Pollard sieht Erholungspotenzial und WM als Treiber
    AKTIE IM FOKUS - Adidas erholt nach positivem Ausblick der Citigroup
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Freitagmorgen von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten auf der Handelsplattform Tradegate um bis zu 1,4 Prozent über ihren Xetra-Vortagesschluss auf fast 139 Euro. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.

    Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien haben im bisherigen Jahresverlauf 19 Prozent verloren.

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    Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als massiven Umsatztreiber./ag/jha/

    adidas

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    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 138,2 auf Tradegate (10. April 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +1,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 24,97 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 255,00EUR was eine Bandbreite von +15,32 %/+83,78 % bedeutet.




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