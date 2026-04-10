Redwood AI: Reactosphere-Update mit mehr Sicherheit & Funktionen
Redwood AI hebt seine Chemieplattform „Reactosphere“ auf ein neues Niveau: vollständig cloud-basiert, sicher, skalierbar – bereit für anspruchsvolle Hochsicherheitsanwendungen.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Redwood AI kündigte am 10.04.2026 an, dass die KI-gestützte Chemieplattform „Reactosphere“ jetzt vollständig cloud-basiert und in einer produktionsbereiten Softwareumgebung verfügbar ist.
- Die Plattform läuft auf einer skalierbaren, sicheren Architektur mit getrennten Entwicklungs‑ und Produktionsumgebungen zur Verbesserung von Systemstabilität, Wartbarkeit und Update‑Bereitstellung.
- Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen: sichere Anmeldung, rollenbasierte Zugangskontrollen, strenge Zugriffsbeschränkungen, logische Datentrennung sowie Verschlüsselung gespeicherter und übertragener Daten und sichere Netzwerkpraktiken.
- Funktionalität: Wichtige im Prototyp nachgewiesene Kernfunktionen sind nun in einer robusten Umgebung verfügbar — u. a. Projektspeicherung, Fortschrittsverfolgung über die Zeit und nahtloses Fortsetzen laufender Arbeiten.
- Zielgruppen/Anwendungsfälle: Verbesserte Eignung für Unternehmen im Verteidigungsbereich, Organisationen der öffentlichen Sicherheit und andere Hochsicherheitsumgebungen, z. B. für chemische Analyse, Bedrohungsanalyse und missionskritische Operationen.
- Hinweis/Interessenkonflikt: Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH, nicht als unabhängige Anlageberatung zu werten; Emittent ist ein risikoreiches Micro‑Cap (Totalverlust möglich).
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,2100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,82 % im
Plus.
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