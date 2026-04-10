Trotz Krieg: Warum Indiens Aktienfonds jetzt plötzlich Kapital anziehen

Wie Bloomberg unter Berufung auf Daten der Association of Mutual Funds in India berichtet, lagen die Nettozuflüsse in aktienorientierte Fonds bei 404,5 Milliarden Rupien. Im Februar waren es noch 259,8 Milliarden Rupien. Trotz eskalierender geopolitischer Spannungen und heftiger Schwankungen an den Märkten griffen Anleger also beherzt zu.

Mitten in Krieg, Börsenstress und globaler Nervosität setzen Indiens Privatanleger ein überraschendes Signal: Im März haben sich die Zuflüsse in indische Aktienfonds deutlich beschleunigt.

Dies ist umso bemerkenswerter, da der NSE Nifty 50, Indiens Leitindex, im März um mehr als elf Prozent einbrach. Es war der stärkste Monatsverlust seit sechs Jahren. Gleichzeitig zogen globale Investoren laut Bloomberg 14 Milliarden US-Dollar ab – ein Rekordwert.

Doch genau hier liegt der brisante Punkt: Während ausländische Anleger sich zurückzogen, stemmten sich heimische Investoren und Institutionen gegen den Ausverkauf. Vor allem Aktienfonds halfen dabei, einen großen Teil des Abgabedrucks aufzufangen.

Für den Markt ist das ein wichtiges Signal. Die Daten zeigen nämlich, dass die inländische Nachfrage nach Aktien in Indien selbst in einer Phase extremer Unsicherheit nicht zusammenbricht. Das reicht zwar noch nicht aus, um die anhaltenden Abflüsse aus dem Ausland komplett auszugleichen. Es zeigt jedoch, wo derzeit die eigentliche Stütze des Marktes sitzt: im Inland.

Die entscheidende Frage lautet nun: Handelt es sich dabei um Trotz-Käufe in einem Crash oder ist dies der Beginn einer neuen Stärkephase am indischen Aktienmarkt?

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Der NIFTY 50 HKD Index Indicative Net Asset Values wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 1.934PKT auf Stuttgart (10. April 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.



