Lumentum Holdings Aktie - Kurs legt am 10.04.2026 stark zu

Die Lumentum Holdings Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,55 % auf 800,75€ zulegen. Das sind +34,85 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lumentum Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,33 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 800,75€, mit einem Plus von +4,55 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Lumentum Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +169,08 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um +20,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Lumentum Holdings um +151,55 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,78 % 1 Monat +44,46 % 3 Monate +169,08 % 1 Jahr +1.393,28 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Es gibt 71 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,69 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Lumentum Holdings

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %. Broadcom notiert im Plus, mit +0,20 %.

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Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.