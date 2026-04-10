China-Schock, Absatzfrust: Was bei Porsche und Mercedes schiefläuft

In China, einst wichtiger Wachstumsmotor für Porsche, gingen die Auslieferungen aufgrund des starken Wettbewerbs um Preise und Technologien durch lokale Marken um 21 Prozent zurück. In Nordamerika verzeichnete Porsche einen Rückgang der Auslieferungen um 10 Prozent. Der Heimatmarkt, Deutschland, war die einzige Region, die ein Wachstum verzeichnete: Es lag bei 4 Prozent. Im übrigen Europa brachen die Auslieferungen um 18 Prozent ein.

Die Auslieferungen der Porsche AG sind in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 weiter eingebrochen, mit starken Rückgängen in den Schlüsselmärkten China und USA, wie Reuters berichtet. Die weltweiten Auslieferungen gingen im ersten Quartal um 15 Prozent auf 60.991 Fahrzeuge zurück, wie der deutsche Sportwagenhersteller am Freitag mitteilte.

Aufgrund der nachlassenden Nachfrage im vergangenen Jahr setzte Porsche wieder auf Modelle mit Verbrennungsmotor und verschob die Markteinführung einiger vollelektrischer Fahrzeuge, was zu einem Gewinnverlust von 1,8 Milliarden Euro (2,1 Milliarden US-Dollar) führte. CEO Michael Leiters hat eine Trendwende mit rigorosen Kostensenkungen und neuen Geschäftsmodellen kommuniziert. Vertriebsvorstand Matthias Becker sagte, dass die Zahlen des ersten Quartals "insgesamt unseren Erwartungen" entsprachen.

Auch Mercedes-Benz veröffentlichte seine Zahlen und auch diese sind rückläufig. Im 1. Quartal 2026 setzte das Unternehmen weltweit 419.400 Fahrzeuge ab, 6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. In China fiel der Absatz auf 111.600 Fahrzeuge und damit um 27 Prozent, in den USA stieg er dagegen auf 81.100 Fahrzeuge und damit um 20 Prozent. In Europa legte Mercedes auf 158.400 Fahrzeuge zu, ein Plus von 7 Prozent.

Die Aktie von Porsche ist am Freitag (10:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,16 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 40 Euro. Die Aktie von Mercedes ist (10:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,37 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 53,41 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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