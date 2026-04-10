Lufthansa Bonus-Zertifikat mit 26%-Chance und 34% Sicherheitspuffer

Unabhängig von den geopolitischen Unsicherheitsfaktoren und den in regelmäßigen Abständen abgehaltenen Streiks des Personals bietet ein Investment in die Lufthansa-Aktie bei erheblichen Kursrisiken hervorragende Chancen auf hohe und rasche Kursgewinne.

Anlage-Idee: Anleger, die eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Lufthansa-Aktie in Erwägung ziehen und das hohe Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie sehr hohe Renditen ermöglichen wird.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Lufthansa-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Lufthansa-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 5,20 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 10 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE000PK8J3S0) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 10 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 18. Juni 2027, aktivierte Barriere liegt bei 5,20 Euro. Beim Lufthansa-Aktienkurs von 7,83 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 7,96 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 7,96 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Juni 2027 einen Bruttoertrag von 25,62 Prozent (gleich 21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 33,59 Prozent auf 5,20 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Lufthansa-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 5,20 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 7,96 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Anlageprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.