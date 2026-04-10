Chip-Hersteller
Aktie im Rallye-Modus: Intel zielt auf Fünf-Jahres-Hoch
Die Intel-Aktie hat einen unglaublichen Aufstieg hingelegt und die Gewinne reißen einfach nicht ab.
- Intel-Aktie legte in sieben Tagen 50 Prozent zu
- Mehrjährige Kooperation mit Google für KI und Cloud
- In 12 Monaten um mehr als 180 Prozent gestiegen
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Die Schock-Aktie der Dotcom-Blase: Für viele Anleger mag er noch tief sitzen, wenn sie an die Papiere von Intel denken.
Mittlerweile bewegt sich die Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Alzeithoch aus dem Jahr 2000 und steuert auf ihr Fünfjahres-Hoch zu. Allein in den letzten sieben Handelstagen legten die Anteilsscheine von Intel um 50 Prozent zu.
Der herausragende Erfolg des Chipherstellers schien zunächst im frühen Handel am Donnerstag gefährdet. Am Donnerstag kündigte Intel zudem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Google an. Ziel: die nächste Generation künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur voranzutreiben.
Die Intel-Aktie stieg daraufhin laut Dow Jones Market Data um 4,7 Prozent auf 61,72 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit dem 22. April 2021. Mit sieben aufeinanderfolgenden Gewinntagen verzeichnete sie die längste Gewinnserie seit September 2023.
Selbst wenn die Siegesserie endet, werden die Anleger nicht allzu verärgert sein – die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um mehr als 180 Prozent gestiegen.
Ob Anleger von damals dem Unternehen noch die Treue gehalten haben, ist fraglich, sie dürften in der deutlichen minderheit sein, wenn es sie überhaupt gibt.
Derzeit liegt das Momentum deutlich auf der Seite von Intel. Kurzfristige Überhitzungen könnten aber für leichte Abverkäufe und Gewinnmitnahmen sorgen, mit einem möglichen Pullback in die Zone um 48 US-Dollar.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion