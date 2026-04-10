Aktie im Rallye-Modus: Intel zielt auf Fünf-Jahres-Hoch

Die Schock-Aktie der Dotcom-Blase: Für viele Anleger mag er noch tief sitzen, wenn sie an die Papiere von Intel denken.

Mittlerweile bewegt sich die Aktie rund 20 Prozent unter ihrem Alzeithoch aus dem Jahr 2000 und steuert auf ihr Fünfjahres-Hoch zu. Allein in den letzten sieben Handelstagen legten die Anteilsscheine von Intel um 50 Prozent zu.

Der herausragende Erfolg des Chipherstellers schien zunächst im frühen Handel am Donnerstag gefährdet. Am Donnerstag kündigte Intel zudem eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Google an. Ziel: die nächste Generation künstlicher Intelligenz und Cloud-Infrastruktur voranzutreiben.