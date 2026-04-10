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    Goldman hebt Holcim auf 'Buy'- Ziel hoch auf 82 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Holcim Kursziel auf 82 Franken
    • Schwacher Lauf 2026, Einstiegschance nach Abstufung
    • Stabiles ETS stärkt Holcim Kostensicherheit und Rolle
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Holcim auf 'Buy'- Ziel hoch auf 82 Franken
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Holcim von 77 auf 82 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Der schlechte Lauf der Aktien 2026 und insbesondere seit seiner Abstufung im Januar biete eine gute Einstiegschance in eine mehrjährige Wachstumsstory, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Er geht davon aus, dass der europäische Emissionshandel (ETS) weitgehend unverändert bleiben wird. Dies gebe Sicherheit für die Kostenkurve des Zementkonzerns in Europa über seine Führungsrolle bei der Dekarbonisierung. Holcim sei zudem am wenigsten anfällig für Energiekosteninflation./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Holcim

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    ISIN:CH0012214059WKN:869898

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Holcim Aktie

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 76,51 auf Lang & Schwarz (10. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um +6,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 43,42 Mrd..

    Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,17CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 109,00CHF was eine Bandbreite von -28,37 %/+41,96 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 82 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 82,00CHF, was eine Steigerung von +15,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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