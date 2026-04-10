Deutsche Bank Research hebt Ziel für ING auf 29 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,42 auf Tradegate (10. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.

Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 71,20 Mrd..

ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+18,95 % bedeutet.