ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für ING auf 29 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Kursziel ING auf 29 Euro
- Einstufung von Deutsche Bank Research bleibt Buy
- ING als Hauptprofiteur mittelfristig höherer Zinsen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy sieht die niederländische Bank als einen der Hauptprofiteure höherer mittelfristiger Zinsen. Auch vor möglichen Leitzinsanhebungen hätten die Schätzungen für die Nettozinserträge bereits Luft nach oben, schrieb Goy in dem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie
Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 24,42 auf Tradegate (10. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +6,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,64 %.
Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 71,20 Mrd..
ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 29,00EUR was eine Bandbreite von +10,75 %/+18,95 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 29 Euro
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Community Beiträge zu ING Group - A2ANV3 - NL0011821202
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Oh, lecker Dividende nächste Woche...
Keine Sorge. Meldung der Divizahlung war heute im ekektronischen Postfach drin. Kohle "rollt" an...
Lt. Calendar 11.8.