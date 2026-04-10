Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 10.04. - TecDAX stark +0,35 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.846,78 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: adidas +1,46 %, Symrise +1,31 %, BASF +1,12 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -1,40 %, Continental -1,09 %, Deutsche Bank -1,02 %
Der MDAX steht bei 30.145,22 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: Stroeer +7,35 %, AUTO1 Group +4,24 %, Jenoptik +2,59 %
Flop-Werte: RENK Group -2,17 %, HENSOLDT -2,07 %, Redcare Pharmacy -1,75 %
Der TecDAX steht bei 3.538,71 PKT und gewinnt bisher +0,35 %.
Top-Werte: Jenoptik +2,59 %, SUESS MicroTec +2,51 %, AIXTRON +2,32 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,10 %, HENSOLDT -2,07 %, freenet -0,73 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.908,96 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: ENI +1,98 %, TotalEnergies +1,59 %, adidas +1,46 %
Flop-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize -3,59 %, UniCredit -1,34 %, Prosus Registered (N) -1,17 %
Der ATX bewegt sich bei 5.665,77 PKT und steigt um +0,31 %.
Top-Werte: Oesterreichische Post +1,40 %, Wienerberger +0,86 %, EVN +0,61 %
Flop-Werte: Palfinger -2,72 %, voestalpine -1,63 %, DO & CO -1,35 %
Der SMI steht aktuell (09:59:39) bei 13.238,01 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,01 %, Logitech International +1,61 %, Alcon +1,26 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -3,60 %, UBS Group -0,93 %, Swisscom -0,51 %
Der CAC 40 steht bei 8.264,89 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: TotalEnergies +1,59 %, Hermes International +1,44 %, Capgemini +1,35 %
Flop-Werte: ArcelorMittal -3,30 %, Credit Agricole -1,75 %, Carrefour -1,34 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.092,52 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: Alfa Laval +1,21 %, Skanska (B) +1,21 %, SKF (B) +1,09 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,94 %, Telia Company -0,75 %, Getinge (B) -0,64 %
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