DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Airbus auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 226 Euro auf "Buy" belassen. Mit 60 Flugzeugen hätten die Auslieferungen von Airbus im März enttäuscht, schrieb Christophe Menard in dem am Freitag vorliegenden Kommentar. Am Gesamtjahresziel von 870 Jets gebe es nun Zweifel./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 170,4EUR auf Tradegate (10. April 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 226

Kursziel alt: 226

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

