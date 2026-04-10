Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

Obwohl die Risiken für den zivilen Luftfahrtsektor zunehmen könnten, bekräftigten die Experten von JP Morgan wegen der Attraktivität der europäischen Rüstungsbranche mit einem Kursziel von 225 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 185 Euro erholt, wo sie zuletzt am Ende Februar notierte.

Mit der Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) ging es seit ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro beinahe genau so rasch nach unten, wie es im vergangenen Jahr, als die Aktie bei 130 Euro einen Höhenflug gestartet hatte, nach oben gegangen war. Nachdem die Aktie Ende März sogar unterhalb von 160 Euro gehandelt wurde, konnte sie sich zuletzt wieder auf 170,40 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 175 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 175 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ3E1Z1, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 170,40 Euro mit 1,17 – 1,18 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 210 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,89 Euro (+60 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 156,764 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 156,764 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM1K446, wurde beim Airbus-Kurs von 170,40 Euro mit 1,39 – 1,40 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 185 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,82 Euro (+101 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 147,934 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 147,934 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX3WCQ0, wurde beim Airbus-Kurs von 170,40 Euro mit 2,30 – 2,31 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,70 Euro (+60 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.