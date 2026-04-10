Tomra Systems Aktie schießt durch die Decke - 10.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Tomra Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,61 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Tomra Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,61 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 11,450€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Anstieg bei Tomra Systems konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,86 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,93 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Tomra Systems um -6,03 % verloren.

Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,93 % 1 Monat +10,95 % 3 Monate -5,86 % 1 Jahr -15,94 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,39 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.