Gesco: Zwei mögliche Gewinntreiber

Die Rahmenbedingungen für die Gesco-Gruppe bleiben wechselhaft. Nachdem sich zu Jahresbeginn eine Belebung der Industriekonjunktur abgezeichnet hatte, wurde diese Entwicklung durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zunächst wieder ausgebremst. Vor allem gestiegene Energiepreise haben die Erwartungen gedämpft. Sollte sich die Lage nach dem jüngsten Waffenstillstand jedoch nachhaltig entspannen, könnte die konjunkturelle Erholung mit Verzögerung wieder an Fahrt gewinnen.

Für Gesco wären das wichtige Impulse, zumal die Aktie im Zuge der Marktturbulenzen die zuvor erzielten Kursgewinne weitgehend wieder eingebüßt hat. Neben externen Faktoren gibt es aber auch unternehmensinterne Ansatzpunkte für eine Ergebnisverbesserung. So arbeitet der Konzern seit geraumer Zeit an einer Optimierung von Strukturen und Prozessen, deren Effekte sich zunehmend bemerkbar machen dürften.