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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Stroeer Aktie - 10.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Stroeer Aktie bisher um +7,41 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Stroeer Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Stroeer Aktie - 10.04.2026
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

    Stroeer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,41 % konnte die Stroeer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stroeer Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,37. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Obwohl sich die Stroeer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,57 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um +12,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Stroeer bisher ein Minus von -10,56 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    Stroeer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,17 %
    1 Monat +7,04 %
    3 Monate -12,57 %
    1 Jahr -40,34 %

    Informationen zur Stroeer Aktie

    Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 10.04. - TecDAX stark +0,35 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Stroeer

    Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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    Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stroeer

    +7,04 %
    +12,15 %
    +6,23 %
    -11,58 %
    -35,81 %
    -30,80 %
    -51,83 %
    -40,50 %
    +68,00 %
    ISIN:DE0007493991WKN:749399



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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