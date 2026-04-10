Deutlicher Kurssprung bei der Stroeer Aktie - 10.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,41 % konnte die Stroeer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Stroeer Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 35,37€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Ströer ist ein führender deutscher Außenwerber und Digitalvermarkter. Kern: Out-of-Home-Werbung (Plakate, City-Light-Poster, digitale Screens), Online- und Dialogmarketing. Starke Präsenz in Deutschland, Fokus auf datengetriebene Kampagnen. Wichtige Wettbewerber: JCDecaux, Wall, APG, Goldbach. USP: dichtes OOH-Netz, Kombination aus Außenwerbung, Digital und Performance-Marketing aus einer Hand.

Obwohl sich die Stroeer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,57 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um +12,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Stroeer bisher ein Minus von -10,56 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,17 % 1 Monat +7,04 % 3 Monate -12,57 % 1 Jahr -40,34 %

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,96 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Stroeer

Publicis Groupe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

Stroeer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stroeer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stroeer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.