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    IPO rückt näher

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    Milliardenverlust – und trotzdem Vollgas: SpaceX plant Chip-Coup

    SpaceX rüstet eine neue Chipfabrik auf. Trotz Milliardenverlusten treibt Elon Musk die Strategie voran – und plant den nächsten großen Schritt.

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    IPO rückt näher - Milliardenverlust – und trotzdem Vollgas: SpaceX plant Chip-Coup
    Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhoto

    Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat mit der Installation von Anlagen in seiner neuen Chip-Verpackungsfabrik im texanischen Bastrop begonnen. Das berichten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Die Produktion soll noch vor Jahresende anlaufen, auch wenn sich der Zeitplan zuletzt verzögert hat.

    In der Anlage will das Unternehmen Hochfrequenz-Chips verpacken, die unter anderem im Satelliteninternet-System Starlink eingesetzt werden. Bislang übernimmt ein externer Partner diese Aufgabe. Künftig will SpaceX zumindest Teile der Wertschöpfung ins eigene Haus holen.

    Milliardeninvestitionen in Texas

    Die Expansion in Bastrop ist Teil einer größeren Wachstumsstrategie. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, erklärte bereits 2025, dass die Anlage in den kommenden drei Jahren um rund eine Million Quadratfuß erweitert werden soll. Dort sollen neben Starlink-Kits auch fortschrittliche Halbleiterprodukte entstehen. Die Investitionen belaufen sich laut Abbott auf mehr als 280 Millionen US-Dollar.

    Parallel baut Firmenchef Elon Musk die Halbleiterkompetenz seines Konzerns weiter aus. Erst im vergangenen Monat stellte er Pläne für zusätzliche Chipfabriken in Austin vor.

    Hohe Verluste trotz Wachstum

    Der Expansionskurs erfolgt jedoch vor dem Hintergrund finanzieller Belastungen. Laut einem Bericht von The Information schrieb SpaceX im Jahr 2025 einen Verlust von nahezu 5 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von über 18,5 Milliarden US-Dollar. Reuters konnte diese Angaben nicht unabhängig bestätigen.

    Ein Grund für die roten Zahlen ist demnach die Integration des KI-Start-ups xAI, das SpaceX im Februar übernommen hatte.

    Börsengang im Blick

    Trotz der Verluste bleibt die langfristige Perspektive ambitioniert. SpaceX gilt als weltweit aktivster Raketenstart-Anbieter und verfolgt weiterhin das Ziel, interplanetare Reisen wirtschaftlich möglich zu machen. Zudem plant das Unternehmen den Aufbau von KI-Rechenzentren im Orbit.

    Im März reichte SpaceX vertraulich Unterlagen für einen Börsengang in den Vereinigten Staaten ein. Die Bewertung könnte dabei laut Marktbeobachtern über 1,75 Billionen US-Dollar liegen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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