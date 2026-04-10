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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Adidas erholt nach positivem Citi-Ausblick - Auch Puma stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas Aktien +1,5% auf 139,10 Euro, Widerstand 140
    • Pollard bleibt Kaufempfehlung und sieht WM als Treiber
    • Puma +3,7% auf 25,22 Euro, Jahresplus 13% Neutral
    AKTIE IM FOKUS 2 - Adidas erholt nach positivem Citi-Ausblick - Auch Puma stark
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs und Puma ergänzt)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Freitag von einem positiven Ausblick der Citigroup auf die Berichtssaison profitiert. Die Papiere der Herzogenauracher kletterten im frühen Handel um anderthalb Prozent auf 139,10 Euro und gehörten damit im ruhigen Markt zu den Favoriten im Dax. Bei 140 Euro wartet charttechnischer Widerstand.

    Um das neue Kursziel der Expertin Monique Pollard gab es am Freitag zwar einige Verwirrung. Klar aber ist, dass sie bei ihrer Kaufempfehlung bleibt und immenses Erholungspotenzial sieht. Adidas-Aktien liegen im bisherigen Jahresverlauf noch rund 18 Prozent im Minus.

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    Pollard sieht weltweit starke Wachstumschancen, gerade im Bereich Laufschuhe. Zusätzlich sieht sie die anstehende Fußballweltmeisterschaft als starken Umsatztreiber.

    Die Aktien von Puma erklommen im MDax mit 3,7 Prozent Plus auf 25,22 Euro sogar das höchste Niveau seit Ende Januar. Damit liegen sie in diesem Jahr mit 13 Prozent im Plus. Sie befinden sich nach dem Kursrutsch seit 2021 seit einem Jahr in einer zähen Bodenbildung.

    Bei Puma stockte Monique Pollard ihr Kursziel zwar auf 25 Euro auf, blieb allerdings mit "Neutral" an der Seitenlinie. Anders als bei Adidas rechnet sie damit, dass die Umsätze im ersten Quartal quer über alle Regionen gesunken sind./ag/bek/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 24,70 auf Tradegate (10. April 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +14,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -7,82 %/+40,28 % bedeutet.




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