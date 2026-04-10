DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NORDEX AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte die übliche Saisonalität gezeigt haben, wobei der Projektauftragseingang im Vergleich zum Vorjahr gesunken sein dürfte, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwartete Zahlenvorlage des Windkraftkonzerns. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse und die Ölpreise sieht der Analyst weiter Unterstützung für den Ausbau von Erneuerbarer Energie mit Fokus auf Energiesicherheit. Windkraft an Land und Nordex würden hierbei eine Rolle spielen./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 45,46EUR auf Tradegate (10. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: John Kim

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

