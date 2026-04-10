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    Deutschland zeigt Verantwortung an Nato-Ostflanke

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner hebt Einsatz der Bundeswehr in Litauen hervor
    • Mit der Brigade übernimmt Deutschland Verantwortung
    • Brigade dient Abschreckung gegen russische Bedrohung
    Klöckner - Deutschland zeigt Verantwortung an Nato-Ostflanke
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RUKLA (dpa-AFX) - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat bei einem Besuch in Litauen den Einsatz der Bundeswehr für die Stärkung der Nato-Ostflanke hervorgehoben. "Die Sicherheit Litauens ist die Sicherheit Deutschlands. Das zeigen wir hier nicht nur in Worten, sondern mit Präsenz", sagte die CDU-Politikerin während eines Truppenbesuchs bei deutschen Soldaten auf dem litauischen Militärstützpunkt Rukla. "Deutschland übernimmt Verantwortung dort, wo Europas Sicherheit sehr konkret verteidigt wird."

    Die Bundeswehr führt in Rukla einen multinationalen Gefechtsverband ("Multinational Battlegroup Lithuania"). Er wurde im Februar der Panzerbrigade 45 "Litauen" der Bundeswehr unterstellt. Mit deren Aufstellung reagiert die Nato auf die wachsende Bedrohung durch Russland. Die Brigade wurde im April 2025 formal in Dienst gestellt. Bis 2027 soll sie mit einer Gesamtstärke von 4.800 Soldaten und 200 zivilen Mitarbeitern als Kampfverband voll einsatzfähig sein.

    Klöckner: Brigade leistet Beitrag zur Abschreckung Russlands

    "Was Wirkung hat, ist Stärke und glaubwürdige Abschreckung", sagte Klöckner. Dazu leiste die deutsche Brigade in Litauen einen Beitrag. "Präsident Putin droht nicht nur mit dem Angriff auf das Baltikum, auch Berlin ist das Ziel seiner verbalen Angriffe. Das Signal an ihn muss daher klar und eindeutig sein: Wer die Nato an der Ostflanke testet, wird sich eine blutige Nase holen."

    Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus, dessen Territorium als Aufmarschgebiet für Wladimir Putins Streitkräfte gilt. Das Land sieht sich wegen der russischen Invasion in die Ukraine vor fast vier Jahren von Russland bedroht. Deutschlands Truppenstationierung ist für die Litauer eine gewünschte Rückversicherung der Nato-Beistandsverpflichtung.

    Deutschland als Garant für Sicherheit

    Mit der Verlegung der Brigade betritt die Bundeswehr militärisch Neuland. Im Gegensatz zu allen bisherigen Auslandseinsätzen handelt es sich dabei um die dauerhafte Stationierung eines Großverbandes im Ausland. "Für uns Deutsche ist das ein Perspektivwechsel. Wir sind hier nicht mehr nur Teil eines Bündnisses, wir sind selbst ein Garant von Sicherheit", betonte die Bundestagspräsidentin. "An der Ostflanke entscheidet sich die Glaubwürdigkeit unserer Bündnisse."/awe/DP/nas






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