Daimler Truck spürt US-Schwäche - Verkäufe sinken deutlich
- Absatz im ersten Quartal weltweit 68.849 Fahrzeuge
- US-Absatz sank im Quartal um 25 Prozent auf 29.432
- Gewinneinbruch 2025 um 34 Prozent auf zwei Milliarden
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der schwächelnde Markt in den USA und weniger verkaufte Busse haben bei Daimler Truck für einen erneuten Absatzrückgang gesorgt. Im ersten Quartal verkaufte der Nutzfahrzeughersteller weltweit 68.849 Lastwagen und Busse, wie das Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das war ein Rückgang von neun Prozent.
Die US-Tochter verzeichnete beim Absatz das stärkste Minus. Die Verkäufe gingen im ersten Quartal um 25 Prozent auf 29.432 Fahrzeuge zurück. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.
Die Verkäufe von Mercedes-Benz Trucks hingegen legten um 13 Prozent auf 34.486 Fahrzeuge zu. Ein Grund für die Entwicklung nannte das Unternehmen auf Anfrage nicht. Der Absatz bei den Bussen ging von Januar bis März um ein Fünftel auf 4.972 Fahrzeuge zurück. Eine Erklärung für den Absatzeinbruch lieferte der Nutzfahrzeughersteller nicht.
Daimler Truck will anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. Mai nähere Details zum Absatz und geschäftlichen Entwicklung zum Auftakt des Jahres 2026 nennen.
Gewinneinbruch im vergangenen Jahr
Der Nutzfahrzeugsteller steht unter Druck. Der Gewinn war 2025 um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro eingebrochen. US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet. Der Umsatz fiel um neun Prozent auf rund 49,5 Milliarden Euro. Der Absatz war 2025 um acht Prozent zurückgegangen. 422.510 Lkw und Busse verkaufte Daimler Truck im vergangenen Jahr.
Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden./ols/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 44,01 auf Tradegate (10. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,31 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -23,42 %/+12,61 % bedeutet.
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https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken
BERNSTEIN RESEARCH stuft Daimler Truck auf 'Underperform'