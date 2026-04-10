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    Daimler Truck spürt US-Schwäche - Verkäufe sinken deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Absatz im ersten Quartal weltweit 68.849 Fahrzeuge
    • US-Absatz sank im Quartal um 25 Prozent auf 29.432
    • Gewinneinbruch 2025 um 34 Prozent auf zwei Milliarden
    Daimler Truck spürt US-Schwäche - Verkäufe sinken deutlich
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der schwächelnde Markt in den USA und weniger verkaufte Busse haben bei Daimler Truck für einen erneuten Absatzrückgang gesorgt. Im ersten Quartal verkaufte der Nutzfahrzeughersteller weltweit 68.849 Lastwagen und Busse, wie das Unternehmen in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Das war ein Rückgang von neun Prozent.

    Die US-Tochter verzeichnete beim Absatz das stärkste Minus. Die Verkäufe gingen im ersten Quartal um 25 Prozent auf 29.432 Fahrzeuge zurück. Der Markt schwächelt, weil sich Speditionen beim Bestellen neuer Fahrzeuge zurückhalten. Unter anderem wegen der US-Zölle lässt sich das in den kommenden Jahren anfallende Transportvolumen schwer einschätzen.

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    Die Verkäufe von Mercedes-Benz Trucks hingegen legten um 13 Prozent auf 34.486 Fahrzeuge zu. Ein Grund für die Entwicklung nannte das Unternehmen auf Anfrage nicht. Der Absatz bei den Bussen ging von Januar bis März um ein Fünftel auf 4.972 Fahrzeuge zurück. Eine Erklärung für den Absatzeinbruch lieferte der Nutzfahrzeughersteller nicht.

    Daimler Truck will anlässlich der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. Mai nähere Details zum Absatz und geschäftlichen Entwicklung zum Auftakt des Jahres 2026 nennen.

    Gewinneinbruch im vergangenen Jahr

    Der Nutzfahrzeugsteller steht unter Druck. Der Gewinn war 2025 um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro eingebrochen. US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet. Der Umsatz fiel um neun Prozent auf rund 49,5 Milliarden Euro. Der Absatz war 2025 um acht Prozent zurückgegangen. 422.510 Lkw und Busse verkaufte Daimler Truck im vergangenen Jahr.

    Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden./ols/DP/nas

    Daimler Truck Holding

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 44,01 auf Tradegate (10. April 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 36,31 Mrd..

    Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -23,42 %/+12,61 % bedeutet.




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