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    Aktienmärkte preisen Iran-Krieg aus: Mehr Risiko als Chance!

    Aber selbst wenn heute die Strasse von Hormus geöffnet würde: die Schäden an wichtige Teilen der Energieinfrastruktur sind erst in Jahren zu beheben

    Die Aktienmärkte stehen wieder etwa dort, wo sie vor dem Iran-Krieg standen - man glaubt tatsächlich an eine baldige Normalisierung! Aber selbst wenn heute die Strasse von Hormus geöffnet würde: die Schäden an wichtige Teilen der Energieinfrastruktur sind erst in Jahren zu beheben, weswegen die Energiepreise dauerhaft hoch bleiben werden. Die Auswirkungen dieser Energiepreise werden sich schon heute in den US-Daten zur Inflation zeigen. Morgen sollen die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA starten - aber sicher ist das noch nicht (vor allem wegen Israel-Libanon). Bei den Verhandlungen stehen sich zwei Parteien gegenüber, die sich nicht einmal auf das einigen konnten, was sie beim Waffenstillstand vereinbart hatten. Und ein rätselhafter Auftritt von Melania Trump zu den Epstein-Files - Trump hast ein Problem!

    Hinweise aus Video:

    1. Trump droht Iran wegen Transitgebühren in Straße von Hormus

    2. Google: das trojanische Pferd im Stall der KI-Super-Scaler

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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